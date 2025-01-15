«Завладели деньгами в сумме свыше 435 тысяч рублей». Семь жителей Могилева и Могилевской области наносили себе травмы ради страховых выплат

Семь белорусов получили 435 000 рублей незаконных страховых, причиняя себе травмы. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
Сообщается, что прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении семи жителей Могилева и Могилевской области, которым были инкриминировано мошенничество в особо крупном размере.
Из материалов дела следует, что обвиняемые в период с сентября 2021 года по февраль 2024, находясь на территории Бреста, Могилева, Брестской, Витебской, Могилевской областей, заключали договоры добровольного страхования от несчастных случаев. После этого с помощью предметов и медпрепаратов для обезболивания умышленно причиняли себе различные телесные повреждения. Затем фигуранты обращались в учреждения здравоохранения для фиксации травм, получении подтверждающих медицинских документов.
Говорится, что медработники вносили в указанные документы обстоятельства получения травм со слов фигурантов, которые умышленно говорили им недостоверные данные. После лечения обвиняемые обращались в страховые организации, информируя их о якобы имевших место несчастных случаях. Подобное являлось основанием для начисления, перевода им незаконных страховых выплат.
«Всего в ходе противоправной деятельности обвиняемые завладели деньгами страховых организаций в сумме свыше 435 тыс. рублей», — уточнили в прокуратуре.
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