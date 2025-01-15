«Завладели деньгами в сумме свыше 435 тысяч рублей». Семь жителей Могилева и Могилевской области наносили себе травмы ради страховых выплат

Из материалов дела следует, что обвиняемые в период с сентября 2021 года по февраль 2024, находясь на территории Бреста, Могилева, Брестской, Витебской, Могилевской областей, заключали договоры добровольного страхования от несчастных случаев. После этого с помощью предметов и медпрепаратов для обезболивания умышленно причиняли себе различные телесные повреждения. Затем фигуранты обращались в учреждения здравоохранения для фиксации травм, получении подтверждающих медицинских документов.