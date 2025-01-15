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Массовое ДТП на Северном мосту в Краснодаре: виновник в состоянии опьянения

Водителя направили в больницу для оказания помощи и медосвидетельствования.

Источник: МВД

На Северном мосту в Краснодаре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу полиции края.

По данным ведомства, 30-летний водитель автомобиля «Мазда 3», двигаясь в направлении улицы Ялтинской от улицы Школьной, не справился с управлением и врезался в другую «Мазду 3», которая следовала в попутном направлении. От удара автомобиль выбросило на встречку, где транспорт столкнулся с «Киа Солл». Затем машина «Мазду 3» столкнулась с «Митсубиси».

Предварительное установили, что виновник аварии —водитель «Мазды 3» уроженец Кабардино-Балкарии. Мужчина, ранее лишенный водительских прав, находился за рулем пьяным. Сейчас его направили в больницу для оказания помощи и прохождения медицинского освидетельствования.

По факту ДТП ведется проверка. Обстоятельства и детали происшествия уточняются.