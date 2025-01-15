Массовое ДТП на Северном мосту в Краснодаре: виновник в состоянии опьянения

По данным ведомства, 30-летний водитель автомобиля «Мазда 3», двигаясь в направлении улицы Ялтинской от улицы Школьной, не справился с управлением и врезался в другую «Мазду 3», которая следовала в попутном направлении. От удара автомобиль выбросило на встречку, где транспорт столкнулся с «Киа Солл». Затем машина «Мазду 3» столкнулась с «Митсубиси».