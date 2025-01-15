В пермском аэропорту задержали гонщика-штурмана Михаила Афонькина

Гонщик-штурман Михаил Афонькин был задержан в аэропорту Перми, сообщает телеграм-канал SHOT.
Днём 15 января канал опубликовал сообщение о происшествии, которое случилось в минувшее воскресенье в аэропорту Большое Савино. Как рассказывает SHOT, гонщик-штурман клуба «Арт-Ралли» Михаил Афонькин оказался в центре скандала, связанного с оскорблением работников аэровокзала.
По данным телеграм-канала, мужчина громко ругался и матом оскорблял работников аэропорта. Причиной стала задержка вылета рейса Пермь — Санкт-Петербург, на котором Афонькин пытался вернуться домой. Отправку самолёта переносили из-за обильного снегопада в северной столице. Как утверждает канал, на крики и оскорбления пришли сотрудники полиции, которые задержали гонщика и составили в его отношении протокол за мелкое хулиганство.
Напомним, Михаил Афонькин родился в 1984 году в Санкт-Петербурге. С 2009 года мужчина начал интересоваться автоспортом и прошёл курсы штурмана. Его дебют состоялся в 2015 году на ралли «Белые ночи 2015».