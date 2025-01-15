В пермском аэропорту задержали гонщика-штурмана Михаила Афонькина

По данным телеграм-канала, мужчина громко ругался и матом оскорблял работников аэропорта. Причиной стала задержка вылета рейса Пермь — Санкт-Петербург, на котором Афонькин пытался вернуться домой. Отправку самолёта переносили из-за обильного снегопада в северной столице. Как утверждает канал, на крики и оскорбления пришли сотрудники полиции, которые задержали гонщика и составили в его отношении протокол за мелкое хулиганство.