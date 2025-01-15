Сброшенную с балкона школьницу выписывают из пермской больницы

Напомним, ровно месяц назад трагедия разыгралась в Гамово в доме на улице 50 лет Октября. Поздним вечером 16 декабря 2024 года 17-летний парень во время ссоры избил сковородкой 14-летнюю знакомую. После чего он сбросил ее с балкона из квартиры на девятом этаже. Затем юноша погиб.