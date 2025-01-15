Сброшенную с балкона школьницу выписывают из пермской больницы

«Сегодня, 15 января, девушка выписывается из больницы в удовлетворительном состоянии», — рассказали в минздраве Прикамья.
Напомним, ровно месяц назад трагедия разыгралась в Гамово в доме на улице 50 лет Октября. Поздним вечером 16 декабря 2024 года 17-летний парень во время ссоры избил сковородкой 14-летнюю знакомую. После чего он сбросил ее с балкона из квартиры на девятом этаже. Затем юноша погиб.
Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей школьницы. Прикамские следователи возбудили дело по статье «Покушение на убийство».
Также сотрудники краевого управления СКР взяли шефство над девочкой. Ведомство публиковало фотографию школьницы в больнице, когда она пошла на поправку после операции.