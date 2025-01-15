Новосибирские школьники полдня учились в задымленном здании

Родители учеников школы № 71 возмущены тем, что ребят заставили учиться в задымленном здании. В школьном чате пишут, что у некоторых детей после уроков началась тошнота, рвота, появились другие признаки отравления угарным газом.
Пожар в подвальном помещении двухэтажного частного дома на ул. Волочаевской начался еще ночью. По словам очевидцев, в подвале дома располагался мебельный цех. Едкий дым распространился на всю округу.
— Занятия в нашей школе начинаются с восьми утра. Вся округа задымлена еще с ночи, — рассказала мама восьмиклассницы Светлана Р. (паспортные данные есть в редакции). — Дочь уже на первом уроке написала мне, что в учебных кабинетах невозможно дышать.
Несмотря на это, учителя в штатном режиме начали учебный день и проводили занятия. Тем временем пожар разгорелся вновь.
— Я написала дочке, чтобы она шла домой, ибо здоровье дороже знаний. Она ответила, что учитель не разрешает уходить, — продолжает Светлана. — Тогда я помчалась в школу и устроила скандал.
По словам Светланы, всем ребятам, находившимся в школе с 8 утра, разрешили уйти домой только после четвертого урока — в районе 12.30, когда в ситуацию вмешались родители. У второй смены занятия все-таки отменили.
Корреспондент «Прецедента» позвонила в школу № 71 и попросила прокомментировать ситуацию. Отказавшийся представиться сотрудник администрации заявил:
— Школа не была задымлена. Дети уходили с уроков по согласованию с родителями.
Тем временем пожар разгорелся вновь.
Екатерина СОСНИНА.