Новосибирские школьники полдня учились в задымленном здании

— Занятия в нашей школе начинаются с восьми утра. Вся округа задымлена еще с ночи, — рассказала мама восьмиклассницы Светлана Р. (паспортные данные есть в редакции). — Дочь уже на первом уроке написала мне, что в учебных кабинетах невозможно дышать.