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Новосибирские школьники полдня учились в задымленном здании

Школа № 71 находится напротив горящего двухэтажного дома на улице Волочаевской. Весь дым от пожара идет в школьные окна.

Источник: Прецедент

Родители учеников школы № 71 возмущены тем, что ребят заставили учиться в задымленном здании. В школьном чате пишут, что у некоторых детей после уроков началась тошнота, рвота, появились другие признаки отравления угарным газом.

Пожар в подвальном помещении двухэтажного частного дома на ул. Волочаевской начался еще ночью. По словам очевидцев, в подвале дома располагался мебельный цех. Едкий дым распространился на всю округу.

— Занятия в нашей школе начинаются с восьми утра. Вся округа задымлена еще с ночи, — рассказала мама восьмиклассницы Светлана Р. (паспортные данные есть в редакции). — Дочь уже на первом уроке написала мне, что в учебных кабинетах невозможно дышать.

Несмотря на это, учителя в штатном режиме начали учебный день и проводили занятия. Тем временем пожар разгорелся вновь.

— Я написала дочке, чтобы она шла домой, ибо здоровье дороже знаний. Она ответила, что учитель не разрешает уходить, — продолжает Светлана. — Тогда я помчалась в школу и устроила скандал.

По словам Светланы, всем ребятам, находившимся в школе с 8 утра, разрешили уйти домой только после четвертого урока — в районе 12.30, когда в ситуацию вмешались родители. У второй смены занятия все-таки отменили.

Корреспондент «Прецедента» позвонила в школу № 71 и попросила прокомментировать ситуацию. Отказавшийся представиться сотрудник администрации заявил:

— Школа не была задымлена. Дети уходили с уроков по согласованию с родителями.

Тем временем пожар разгорелся вновь.

Екатерина СОСНИНА.

пожары