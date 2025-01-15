В Новосибирске женщина ударила сожителя ножом и оскорбила полицейских

Мужчина упрекнул свою сожительницу в безделии, на что она ответила, взяв нож и ударив его в шею. Пострадавший был госпитализирован. Кроме того, женщина оскорбила прибывших на место происшествия полицейских. Уголовное дело передано в Советский районный суд для дальнейшего рассмотрения.