В Новосибирске женщина ударила сожителя ножом и оскорбила полицейских

Прокуратура направила в суд уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью и оскорблении представителей власти. Инцидент произошёл 1 ноября 2024 года в гараже в Советском районе, где во время распития спиртных напитков между парой возникла ссора на бытовой почве.
Мужчина упрекнул свою сожительницу в безделии, на что она ответила, взяв нож и ударив его в шею. Пострадавший был госпитализирован. Кроме того, женщина оскорбила прибывших на место происшествия полицейских. Уголовное дело передано в Советский районный суд для дальнейшего рассмотрения.