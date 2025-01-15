Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске женщина ударила сожителя ножом и оскорбила полицейских

Уголовное дело передано в Советский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Прокуратура направила в суд уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью и оскорблении представителей власти. Инцидент произошёл 1 ноября 2024 года в гараже в Советском районе, где во время распития спиртных напитков между парой возникла ссора на бытовой почве.

Мужчина упрекнул свою сожительницу в безделии, на что она ответила, взяв нож и ударив его в шею. Пострадавший был госпитализирован. Кроме того, женщина оскорбила прибывших на место происшествия полицейских. Уголовное дело передано в Советский районный суд для дальнейшего рассмотрения.