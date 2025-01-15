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В Ростове осудили начальника отдела «Росморпорта» за служебный подлог

Железнодорожный районный суд донской столицы также осудил экс-руководителя за злоупотребление должностными полномочиями.

По сообщению пресс-службы УФСБ России по Ростовской области, начальник отдела транспорта Азовского управления АЧБФ ФГУП «Росморпорт» осуждён за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.

Как установлено оперативниками, Роман Михайленко договорился с руководителем коммерческого предприятия, которое занимается медицинским освидетельствованием водителей государственной организации и выдачей им путевых листов.

Затем Михайленко стал оформлять все необходимые документы без необходимого осмотра, тогда как «Росморпорт» оплачивал эти услуги коммерческой организации.

В результате государственному предприятию был нанесён материальный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Также это создало угрозу для безопасной работы транспортного комплекса.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК России «Служебный подлог», ч. 1 ст. 285 УК России «Злоупотребление должностными полномочиями».

Михайленко осудили на один год и шесть месяцев лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.