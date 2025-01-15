В Ростове осудили начальника отдела «Росморпорта» за служебный подлог

По сообщению пресс-службы УФСБ России по Ростовской области, начальник отдела транспорта Азовского управления АЧБФ ФГУП «Росморпорт» осуждён за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.
Как установлено оперативниками, Роман Михайленко договорился с руководителем коммерческого предприятия, которое занимается медицинским освидетельствованием водителей государственной организации и выдачей им путевых листов.
Затем Михайленко стал оформлять все необходимые документы без необходимого осмотра, тогда как «Росморпорт» оплачивал эти услуги коммерческой организации.
В результате государственному предприятию был нанесён материальный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Также это создало угрозу для безопасной работы транспортного комплекса.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК России «Служебный подлог», ч. 1 ст. 285 УК России «Злоупотребление должностными полномочиями».
Михайленко осудили на один год и шесть месяцев лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.