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Экс-мэра Сочи Копайгородского не отпустили из СИЗО

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение Мещанского суда столицы о продлении на три месяца ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в растрате в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Постановление Мещанского городского суда признано законным», — говорится в сообщении.

25 сентября 2024 года Мещанский суд арестовал Копайгородского. Он и его жена обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину Копайгородские не признают. Янина Копайгородская находится под домашним арестом.

По данным материалов дела, с 1 января по 23 августа 2022 года Копайгородский дал поручение образовать два земельных участка (площадью 787 кв. м каждый) для постановки на учет и последующего переоформления на подконтрольных лиц. Участки были проданы за 47 тыс. рублей каждый учителю Рассадиной и врачу Казаковой, которые относились к льготной категории граждан, говорится в документах. Там также указывается, что впоследствии адвокат Полина Чернышенко официально приобрела эти земельные участки за 7 млн рублей каждый, а затем перепродала один из них Янине Копайгородской за 7 млн рублей. При этом кадастровая стоимость обоих участков составляла 1 874 649 рублей, следует из документов. Кроме того, следствие считает, что переоформленные на врача, учителя, а затем юриста и жена Копайгородского участки были похищены впоследствии самим Копайгородским, чьи действия нанесли ущерб бюджету в размере 3 749 299 рублей.

Кроме того, в отношении Копайгородских возбуждено еще одно уголовное дело — о взятке.