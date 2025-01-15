Экс-мэра Сочи Копайгородского не отпустили из СИЗО

По данным материалов дела, с 1 января по 23 августа 2022 года Копайгородский дал поручение образовать два земельных участка (площадью 787 кв. м каждый) для постановки на учет и последующего переоформления на подконтрольных лиц. Участки были проданы за 47 тыс. рублей каждый учителю Рассадиной и врачу Казаковой, которые относились к льготной категории граждан, говорится в документах. Там также указывается, что впоследствии адвокат Полина Чернышенко официально приобрела эти земельные участки за 7 млн рублей каждый, а затем перепродала один из них Янине Копайгородской за 7 млн рублей. При этом кадастровая стоимость обоих участков составляла 1 874 649 рублей, следует из документов. Кроме того, следствие считает, что переоформленные на врача, учителя, а затем юриста и жена Копайгородского участки были похищены впоследствии самим Копайгородским, чьи действия нанесли ущерб бюджету в размере 3 749 299 рублей.