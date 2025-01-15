Гость Владивостока обокрал ветерана СВО в Спасо-Преображенском соборе

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ). В отношении вора суд принял решение — на время расследования поместить гражданина в следственный изолятор, срок ареста — до 10 марта 2025 года.
В тот недобрый день потерпевший, находясь в соборе, подключил свой смартфон к зарядному устройству, рядом оставил пакет с медицинскими документами и отлучился. Оставленное без присмотра имущество присвоил 46-летний мужчина, приезжий из Челябинской области. После обращения потерпевшего в полицию вора быстро вычислили по камерам видеонаблюдения и в тот же день задержали. Сотрудники полиции проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Напоминаем, что Спасо-Преображенский кафедральный собор сегодня привлёк внимание ещё одного злоумышленника: мужчина угнал внедорожник и совершил на нём ряд общественно опасных действий, включая таран полицейского автомобиля и выезд на центральную площадь Владивостока, где он заехал и на крыльцо собора. Дебошир задержан, прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о хулиганстве.