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Гость Владивостока обокрал ветерана СВО в Спасо-Преображенском соборе

Арестован мужчина, 9 января 2025 года обокравший ветерана СВО в помещении Спасо-Преображенского кафедрального собора на площади Борцов революции во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ). В отношении вора суд принял решение — на время расследования поместить гражданина в следственный изолятор, срок ареста — до 10 марта 2025 года.

В тот недобрый день потерпевший, находясь в соборе, подключил свой смартфон к зарядному устройству, рядом оставил пакет с медицинскими документами и отлучился. Оставленное без присмотра имущество присвоил 46-летний мужчина, приезжий из Челябинской области. После обращения потерпевшего в полицию вора быстро вычислили по камерам видеонаблюдения и в тот же день задержали. Сотрудники полиции проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Напоминаем, что Спасо-Преображенский кафедральный собор сегодня привлёк внимание ещё одного злоумышленника: мужчина угнал внедорожник и совершил на нём ряд общественно опасных действий, включая таран полицейского автомобиля и выезд на центральную площадь Владивостока, где он заехал и на крыльцо собора. Дебошир задержан, прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о хулиганстве.