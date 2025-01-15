Гость Владивостока обокрал ветерана СВО в Спасо-Преображенском соборе

В тот недобрый день потерпевший, находясь в соборе, подключил свой смартфон к зарядному устройству, рядом оставил пакет с медицинскими документами и отлучился. Оставленное без присмотра имущество присвоил 46-летний мужчина, приезжий из Челябинской области. После обращения потерпевшего в полицию вора быстро вычислили по камерам видеонаблюдения и в тот же день задержали. Сотрудники полиции проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.