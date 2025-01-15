«Черные ящики» самолета Azerbaijan Airlines вернули из Бразилии в Казахстан

АСТАНА, 15 янв — Sputnik. Черные ящики самолета AZAL прибыли в Казахстан из Бразилии и переданы комиссии, чтобы дать заключение об авиакатастрофе. Об этом, ссылаясь на данные генпрокуратуры Казахстана, сообщили РИА Новости.
Как известно, самолет Azerbaijan Airlines 26 декабря выполнял рейс «Баку — Грозный», но не смог приземлиться и отправился на аэродром в Актау на западе Казахстана, где потерпел крушение. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа), из которых 38 погибли, 29 выжили, в том числе 16 россиян. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.
Бортовые самописцы в конце декабря отправили в Бразилию, поскольку рейс выполнялся на бразильском Embraer E190.
Предварительные сведения о расшифровке данных показали, что нет четких оснований утверждать, что самолет был сбит службами ПВО.
«Состоялась специальная встреча в Бразилии, открыли черные ящики. Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования, сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большому счету не подтверждаются информацией из черных ящиков», — заявил на недавней пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров.
Согласно международному законодательству, Казахстан, на территории которого произошла авария, сформирует заключительный доклад о причинах авиакатастрофы в Актау.