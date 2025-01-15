«Черные ящики» самолета Azerbaijan Airlines вернули из Бразилии в Казахстан

Как известно, самолет Azerbaijan Airlines 26 декабря выполнял рейс «Баку — Грозный», но не смог приземлиться и отправился на аэродром в Актау на западе Казахстана, где потерпел крушение. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа), из которых 38 погибли, 29 выжили, в том числе 16 россиян. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.