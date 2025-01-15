Подростку из Башкирии, который впал в кому из-за попавшего в голову фейерверка, провели операцию. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Напомним, инцидент произошел в Бижбулякском районе. Подросток с друзьями отмечал старый Новый год в сельском клубе. С собой ребята взяли фейерверк, однако из-за неосторожности пострадал один из мальчиков — залп прилетел в голову юноши. Сразу после этого он потерял сознание и больше в себя не приходил.
С тяжелыми травмами родители доставили мальчика в Бижбулякскую центральную районную больницу, где специалисты оказали экстренную помощь. Юного пациента госпитализировали в реанимацию и поставили на учет в отделение детской санитарной авиации Республиканской детской клинической больницы. Местных врачей дистанционно консультировали реаниматолог, нейрохирург и челюстно-лицевой хирургом РДКБ.
Лечение подростка врачи Бижбулякской ЦРБ вели по рекомендациям специалистов РДКБ. После стабилизации состояния бригада специалистов детской санитарной авиации провела медицинскую эвакуацию пациента.
Транспортировка мальчика прошла без осложнений. После того, как он поступил в РДКБ, ему незамедлительно провели компьютерную томографию головного мозга.
— Определены показания к хирургическому вмешательству. Нейрохирурги провели сложную объемную операцию. В настоящее время пациент находится в реанимации, состояние его оценивается как тяжелое, — сообщает Минздрав.
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