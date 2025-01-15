Подростку из Башкирии, который впал в кому из-за попавшего в голову фейерверка, провели операцию

Напомним, инцидент произошел в Бижбулякском районе. Подросток с друзьями отмечал старый Новый год в сельском клубе. С собой ребята взяли фейерверк, однако из-за неосторожности пострадал один из мальчиков — залп прилетел в голову юноши. Сразу после этого он потерял сознание и больше в себя не приходил.