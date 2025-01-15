Коррупционерам предлагают запретить выезд из Казахстана

«Как показывает опыт работы по возврату капиталов, самой эффективной мерой выступает запрет на выезд за рубеж. Нередко крупные коррупционеры не в конвертах получают, а выводят в оффшорные зоны, потом перепрятывают, и их найти невозможно. Иногда наши правоохранительные органы даже не знают, сколько средств у них и где они находятся. Их всегда можно перепрятать. Эти товарищи потом получают какие-то сроки, потом они выходят либо по УДО, либо по замене на штрафы. И уезжают за рубеж к этим наворованным миллиардам, которые они никогда в жизни не заработали бы», — сказал он.