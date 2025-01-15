Коррупционерам предлагают запретить выезд из Казахстана

Азат Перуашев в ходе обсуждения в мажилисе поправок в антикоррупционное законодательство сообщил, что задача антикоррупционного законодательства должна быть не только в наказании виновного лица, но и в обеспечении возврата народу и государству тех сумм, которые были им похищены.
«Как показывает опыт работы по возврату капиталов, самой эффективной мерой выступает запрет на выезд за рубеж. Нередко крупные коррупционеры не в конвертах получают, а выводят в оффшорные зоны, потом перепрятывают, и их найти невозможно. Иногда наши правоохранительные органы даже не знают, сколько средств у них и где они находятся. Их всегда можно перепрятать. Эти товарищи потом получают какие-то сроки, потом они выходят либо по УДО, либо по замене на штрафы. И уезжают за рубеж к этим наворованным миллиардам, которые они никогда в жизни не заработали бы», — сказал он.
В этой связи для возврата денег он предложил даже отбывшим сроки коррупционерам запретить выезд за рубеж.
«Чтобы они не могли уехать к тем миллиардам, которые украли у народа и спрятали в оффшорах. Если они будут вынуждены жить здесь, то они будут эти деньги возвращать обратно в страну. Но, к сожалению, госорганы не поддерживают эту поправку. В связи с этим у меня вопрос, если мы внесем эту поправку в ваш законопроект, готовы ли вы поддержать ее? Чтобы эти деньги возвращались в нашу страну», — задал он вопросом.
Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Улан Саркулов признал актуальность вопроса.
«Мы работаем совместно и с другими органами, есть комитет по возврату активов, есть ряд возвращенных средств. Давайте будем отрабатывать и смотреть. В целом надо исходить каждый из себя. Любое коррупционное преступление и хищение должно расцениваться как предательство. Соответственно, все эти нормы мы должны рассматривать, и если будет поддержка, то будем внедрять», — заявил он. Однако, по его словам, он единолично такие меры предпринять не может.
«Мне одному, что ли, принимать решение? Я еще раз подчеркиваю, что мы должны это все обсудить, вопросов нет. Но есть же соответствующие процедуры», — резюмировал представитель Антикора.
На что спикер палаты Ерлан Кошанов предложил проработать этот вопрос до второго чтения.