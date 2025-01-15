Житель Башкирии устроил стрельбу из ружья из-за конфликта в сельском баре

До этого сообщалось, что на Камчатке школьник выстрелил приятелю в грудь из сигнального пистолета. 16-летний старшеклассник принес в школу устройство для подачи огневых сигналов при проведении охоты и выстрелил в грудь однокласснику. Пострадавший отделался ушибами, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.