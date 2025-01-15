Руководство анапского индустриального техникума прокомментировало гибель студента

В ночь на 15 января в Анапе скончался студент индустриального техникума Александр Комин. Причины его гибели не называются. По факту произошедшего проводят судебную экспертизу.
В техникуме сообщили, что их студенты и сотрудники, как и тысячи людей со всех регионов страны, помогают очищать берега Анапы от мазута. Однако руководство подчеркнуло, что в работах принимают участие только совершеннолетние.
«Техникум не отправлял волонтером ни одного несовершеннолетнего — их участие в уборке пляжей строго запрещено. По каждой смене формируются списки участников, фиксируются все, кто выходит на береговую полосу. Александра, как и всех его сверстников и тех, кто моложе 18 лет, никогда в организованные группы не включали», — сообщили в учебном заведении.
Также руководство заявило, что сейчас идут следственные действия, в которых техникум оказывает максимальную поддержку.
Накануне в группе ВК Анапского индустриального техникума был опубликован пост, что в уборке пляжа в Благовещенской приняли участие 200 сотрудников и студентов учебного заведения. «Участники акции были обеспечены необходимыми инструментами и инвентарем, задействована вся специализированная и необходимая техника», — говорится в сообщении.