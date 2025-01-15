ФАС вскрыла многомиллионный картель на обслуживании электробусов в Волгограде

Поводом для разбирательств стали материалы, которые собрали полицейские. Один из сотрудников «МЭТ» рассказал, что за два месяца до закупки его пригласил в кабинет директор предприятия и поручил заключить договор именно с этой фирмой. Условия конкурса откорректировали.