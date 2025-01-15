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ФАС вскрыла многомиллионный картель на обслуживании электробусов в Волгограде

Конкурс на 48 миллионов рублей провели с нарушением закона.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде с нарушением антимонопольного закона провели конкурс на техобслуживание новеньких электробусов. Стоимость контракта составила 48 миллионов рублей, сообщает региональное УФАС.

— Волгоградское УФАС выявило антиконкурентное соглашение при проведении многомиллионной закупки, — рассказали в ведомстве.

Нарушителями признали как заказчика — МУП «Метроэлектротранс», так и московскую компанию ООО «СЭТранс», которая стала единственным участником и победителем конкурса. Договор был заключен по максимальной цене.

Поводом для разбирательств стали материалы, которые собрали полицейские. Один из сотрудников «МЭТ» рассказал, что за два месяца до закупки его пригласил в кабинет директор предприятия и поручил заключить договор именно с этой фирмой. Условия конкурса откорректировали.

За сговор обеим компаниям грозят миллионные оборотные штрафы.

ФАС