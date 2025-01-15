Под Волгоградом у пьяного водителя конфисковали «Опель»

Волгоградский суд приговорил 33-летнего жителя Дубовского района Дмитрия Тищенкова к 2 годам условного срока за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее Тищенков уже был привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Однако 5 августа 2024 года он снова сел за руль в нетрезвом состоянии.