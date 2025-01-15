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Под Волгоградом у пьяного водителя конфисковали «Опель»

Волгоградец лишился автомобиля за пьяную езду.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский суд приговорил 33-летнего жителя Дубовского района Дмитрия Тищенкова к 2 годам условного срока за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее Тищенков уже был привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Однако 5 августа 2024 года он снова сел за руль в нетрезвом состоянии.

В городе Дубовке его остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. Суд признал Тищенкова виновным в нарушении закона. Помимо условного срока его лишили водительских прав.

Также по ходатайству прокуратуры в пользу государства конфискован автомобиль «Опель Астра», принадлежавший осужденному.