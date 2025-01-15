Житель Каменска-Уральского потерял деньги при попытке купить автомобиль

51-летний житель Каменска-Уральского, пытаясь приобрести автомобиль по частному объявлению, лишился части накопленной на покупку суммы. Об этом сообщает портал KU66.RU.
Мужчина увидел объявление о продаже иномарки «Шевроле-Нива» за 95 тысяч рублей, после чего связался по телефону с продавцом. У потенциального покупателя попросили задаток в сумме 20 тысяч рублей.
Покупатель перевел деньги, после чего продавцы перестали выходить на связь. Тогда мужчина обратился в полицию Каменска-Уральского. Ведется расследование.