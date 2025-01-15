В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадал пожилой мужчина

Прошедшей ночью в селе Кулешовка Ростовской области сгорел частный дом. Информация о происшествии поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по донскому региону.
Пожар произошел на улице Совхозной. Вызов в экстренную службу поступил в 23:50. Открытое горение ликвидировали в 2 часа ночи, полностью все потушили около 8 утра.
— Постройка выгорела на площади в 90 кв. метров. На месте работали 10 человек, использовалось три единицы техники, — прокомментировали в МЧС.
Известно, что при пожаре пострадал 74-летний мужчина. Он попал в больницу с ожогами лица и рук.