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В Геленджике нашли авиабомбу времен войны весом 500 кг

Авиабомбу весом 500 кг, найденную в Кабардинке, уничтожили.

Источник: ГУ МЧС РФ по Ростовской области

В Геленджике нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Боеприпас нашли в горной местности в поселке Кабардинка. Вес немецкой авиационной бомбы составил 500 килограммов.

Для уничтожения снаряда задействовали пиротехнические расчеты Донского спасательного центра МЧС России и Специализированного отряда МЧС России по городу Севастополю.

В конце 2024 года на Кубани нашли 53 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Артиллерийские снаряды, минометные мины и гранаты разных модификаций обнаружили в поле. Находку вывезли в карьер и уничтожили.