В Геленджике нашли авиабомбу времен войны весом 500 кг

В Геленджике нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Боеприпас нашли в горной местности в поселке Кабардинка. Вес немецкой авиационной бомбы составил 500 килограммов.
Для уничтожения снаряда задействовали пиротехнические расчеты Донского спасательного центра МЧС России и Специализированного отряда МЧС России по городу Севастополю.
В конце 2024 года на Кубани нашли 53 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Артиллерийские снаряды, минометные мины и гранаты разных модификаций обнаружили в поле. Находку вывезли в карьер и уничтожили.