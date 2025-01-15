Облздрав сообщил о состоянии детей из горевшей в Волгограде «Лады»

По предварительным данным Госавтоинспекции, одной из причин ДТП могло стать то, что автомобиль не располагал шинами, пригодными для передвижения в зимний период. «Ладу Гранту» могло занести на обледеневшей за ночь дороге, в результате чего транспортное средства врезалось в бордюр, затем в дерево и загорелось.