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Пассажирка избила сотрудника FlyArystan в аэропорту Алматы

На сотрудника наземной службы авиакомпании FlyArystan напала пассажирка рейса FS 7057 по маршруту Алматы — Астана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В авиакомпании уточнили, что инцидент произошел 14 января 2025 года в Международном аэропорту Алматы.

«Пассажирка подошла к стойке регистрации за 30 минут до вылета и подтвердила наличие регистрации на рейс, после чего направилась на досмотр. Однако ей не хватило времени, чтобы успеть на посадку… После этого пассажирка вернулась в зону регистрации и начала вести себя агрессивно по отношению к сотруднику, который направил ее в зону досмотра. В ходе инцидента она выбросила телефон сотрудника и нанесла удары по лицу и животу, продолжая угрожать словесно. Этот акт агрессии был зафиксирован камерами видеонаблюдения и свидетелями», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале FlyArystan.

В авиакомпании напомнили, что посадка на рейс начинается за 30 минут до вылета, и в это время всем пассажирам необходимо находиться на месте.

«Пассажирка, проявившая деструктивное поведение, будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Авиакомпания также оставляет за собой право применить соответствующие меры в рамках своей политики безопасности, в том числе включение в “черный список” пассажиров».Пресс-служба FlyArystan.

Подобное произошло в Астане 13 января 2025 года. Во время подготовки ко взлету рейса Астана — Усть-Каменогорск авиакомпании FlyArystan пассажир ударил стюардессу, что привело к задержке рейса.