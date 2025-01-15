Пассажирка избила сотрудника FlyArystan в аэропорту Алматы

В авиакомпании уточнили, что инцидент произошел 14 января 2025 года в Международном аэропорту Алматы.
«Пассажирка подошла к стойке регистрации за 30 минут до вылета и подтвердила наличие регистрации на рейс, после чего направилась на досмотр. Однако ей не хватило времени, чтобы успеть на посадку… После этого пассажирка вернулась в зону регистрации и начала вести себя агрессивно по отношению к сотруднику, который направил ее в зону досмотра. В ходе инцидента она выбросила телефон сотрудника и нанесла удары по лицу и животу, продолжая угрожать словесно. Этот акт агрессии был зафиксирован камерами видеонаблюдения и свидетелями», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале FlyArystan.
В авиакомпании напомнили, что посадка на рейс начинается за 30 минут до вылета, и в это время всем пассажирам необходимо находиться на месте.
«Пассажирка, проявившая деструктивное поведение, будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Авиакомпания также оставляет за собой право применить соответствующие меры в рамках своей политики безопасности, в том числе включение в “черный список” пассажиров».Пресс-служба FlyArystan.
Подобное произошло в Астане 13 января 2025 года. Во время подготовки ко взлету рейса Астана — Усть-Каменогорск авиакомпании FlyArystan пассажир ударил стюардессу, что привело к задержке рейса.