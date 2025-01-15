Пьяная женщина устроила дебош в Караганде

«Следует отметить, что данная гражданка уже ранее привлекала внимание пользователей социальных сетей. Днем ранее в одном из пабликов было опубликовано ее фото, сделанное в теплом остановочном павильоне на Голубых Прудах, где женщина спала в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда патрульные полицейские также доставили ее в отдел и наложили штраф за появление в общественном месте в таком виде», — говорится в сообщении.