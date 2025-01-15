В Wildberries прокомментировали пожар в ПВЗ в Черемхове

Ранее агентство сообщало, что неизвестный мужчина в маске умышленно поджег бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью у входной двери ПВЗ на улице Забойщика и создал препятствие для выхода из загоревшегося помещения. В момент происшествия в здании находился менеджер.