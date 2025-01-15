В Wildberries прокомментировали пожар в ПВЗ в Черемхове

В Wildberries прокомментировали произошедшее в пункте выдачи заказов в Черемхове накануне, 14 января. В компании отметили, что ПВЗ намерены открыть через несколько дней после ремонта, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба Wildberries, маркетплейс проинформировал клиентов о временном закрытии пункта выдачи заказов. Также в компании отметили, что в случае необходимости заказы пользователей отправят на соседние пункты.
Ранее агентство сообщало, что неизвестный мужчина в маске умышленно поджег бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью у входной двери ПВЗ на улице Забойщика и создал препятствие для выхода из загоревшегося помещения. В момент происшествия в здании находился менеджер.
Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего. Также прокуратура контролирует ход и результаты проверки.