Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Wildberries прокомментировали пожар в ПВЗ в Черемхове

Пункт намерены открыть через несколько дней после ремонта.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

В Wildberries прокомментировали произошедшее в пункте выдачи заказов в Черемхове накануне, 14 января. В компании отметили, что ПВЗ намерены открыть через несколько дней после ремонта, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба Wildberries, маркетплейс проинформировал клиентов о временном закрытии пункта выдачи заказов. Также в компании отметили, что в случае необходимости заказы пользователей отправят на соседние пункты.

Ранее агентство сообщало, что неизвестный мужчина в маске умышленно поджег бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью у входной двери ПВЗ на улице Забойщика и создал препятствие для выхода из загоревшегося помещения. В момент происшествия в здании находился менеджер.

Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего. Также прокуратура контролирует ход и результаты проверки.