В Госдуме просят ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях

«Но бизнес нельзя душить. Если его просто закрыть, это может навредить экономике и конкретным людям, которые промышляли рыболовством. Вместе с проверками и ограничениями необходимо создать меры поддержки, чтобы помочь избежать убытков и адаптироваться», — призвал депутат.