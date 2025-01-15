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В Госдуме просят ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с просьбой ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях.

Как пояснил депутат от Краснодарского края в своем Telegram-канале, предложение связано с загрязнением воды мазутом после ЧП с танкерами у Керченского пролива.

Дмитрий Гусев напомнил, что мазут содержит вредные вещества. В отдельных случаях это может вызвать рак, проблемы с дыханием и кожные высыпания, головные боли, слабость и головокружение. Кроме того, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Но бизнес нельзя душить. Если его просто закрыть, это может навредить экономике и конкретным людям, которые промышляли рыболовством. Вместе с проверками и ограничениями необходимо создать меры поддержки, чтобы помочь избежать убытков и адаптироваться», — призвал депутат.

экология