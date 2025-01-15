Суд вновь рассмотрит дело бывшего и.о. зампреда правительства Забайкалья

Дубровин в 2017—2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020-го возглавлял управление капитального строительства Свердловской области. В правительстве Забайкалья он работал с июня 2023 года, где курировал строительную отрасль. В декабре того же года его уволили «за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему», а затем задержали в Чите.