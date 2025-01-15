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Суд вновь рассмотрит дело бывшего и.о. зампреда правительства Забайкалья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга повторно рассмотрит по существу уголовное дело бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, обвиняемого в хищении при исполнении заказа Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Свердловского областного суда.

Источник: РИА "Новости"

В октябре 2024 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернул дело Дубровина прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению.

«Прокурор не согласился с таким исходом и внес апелляционное представление, которое было удовлетворено Свердловским областным судом. Уголовное дело в отношении Игоря Дубровина возвращено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Дубровин ранее занимал должность руководителя регионального управления заказчика капитального строительства Приволжско-Уральского военного округа. По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств в особо крупном размере при исполнении заказа Минобороны РФ. В отношении Дубровина возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее).

В пресс-службе Свердловского областного суда уточнили ТАСС, что сумма хищения, в котором обвиняется Дубровин, составляет порядка 63 млн рублей.

Дубровин в 2017—2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020-го возглавлял управление капитального строительства Свердловской области. В правительстве Забайкалья он работал с июня 2023 года, где курировал строительную отрасль. В декабре того же года его уволили «за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему», а затем задержали в Чите.