Суд вновь рассмотрит дело бывшего и.о. зампреда правительства Забайкалья

В октябре 2024 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернул дело Дубровина прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению.
«Прокурор не согласился с таким исходом и внес апелляционное представление, которое было удовлетворено Свердловским областным судом. Уголовное дело в отношении Игоря Дубровина возвращено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Дубровин ранее занимал должность руководителя регионального управления заказчика капитального строительства Приволжско-Уральского военного округа. По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств в особо крупном размере при исполнении заказа Минобороны РФ. В отношении Дубровина возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее).
В пресс-службе Свердловского областного суда уточнили ТАСС, что сумма хищения, в котором обвиняется Дубровин, составляет порядка 63 млн рублей.
Дубровин в 2017—2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020-го возглавлял управление капитального строительства Свердловской области. В правительстве Забайкалья он работал с июня 2023 года, где курировал строительную отрасль. В декабре того же года его уволили «за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему», а затем задержали в Чите.