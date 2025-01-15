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В Перми после ДТП на улице Веденеева водители устроили драку

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП и драки в Орджоникидзевском районе Перми. Инцидент произошел вечером 14 января на улице Веденеева. Подробности рассказали в краевом МВД.

По предварительной информации, в районе дома № 92 по улице Академика Веденеева автомобиль «Рено» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». От удара иномарку отбросило на дорожный знак. За рулем обоих автомобилей находились 20-летние мужчины. В результате аварии никто из людей не пострадал, но машины получили механические повреждения. По факту ДТП в отношении водителя «Рено» составили протокол.

В это же время поступила информация о драке между молодыми людьми. По словам местной жительницы, у одного из них в руках был предмет похожий на ружье. Полицейские выяснили, что конфликт произошел после ДТП, а оружие является пневматической винтовкой.

В полиции уточнили, что от участников инцидента заявлений не поступало. Сейчас по данному факту проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.