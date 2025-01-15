Волгоградец незаконно прописал дома граждан Египта и Турции

Сотрудники полиции Волгограда вычислили местного жителя, который незаконно зарегистрировал иностранцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в своем непригодном для проживания доме волгоградец прописал троих граждан Турции и Египта. Фактически иностранцы в этом доме не проживали. Мужчина признался в содеянном.