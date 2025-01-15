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Волгоградец незаконно прописал дома граждан Египта и Турции

Полицейские Волгограда пресекли фиктивную регистрацию иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Волгограда вычислили местного жителя, который незаконно зарегистрировал иностранцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в своем непригодном для проживания доме волгоградец прописал троих граждан Турции и Египта. Фактически иностранцы в этом доме не проживали. Мужчина признался в содеянном.

Дознаватели могут завести уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан». Волгоградцу грозит до трех лет тюрьмы. Проводится проверка. Жителей предупреждают об ответственности за подобные нарушения закона.