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Экс-министр юстиции Марат Бекетаев все-таки предстанет перед судом

Антикор отметает версии о затягивании уголовного дела в отношении бывшего министра.

Источник: Служба центральных коммуникаций

АСТАНА, 15 янв — Sputnik. На вопрос журналистов, на какой стадии находится дело экс-министра юстиции Марата Бекетаева, ответил на брифинге в парламенте первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов.

Журналисты поинтересовались, не затягивается ли следствие против бывшего министра искусственно.

Представитель Антикора пояснил, что в настоящее время идет ознакомление сторон (обвинения и защиты) с делом перед судебным процессом.

«Ничего не затянулось. Есть соответствующие сроки, судебно будут исследоваться все эти факты. Дело находится на стадии ознакомления», — сообщил Саркулов.

В июле 2024 года Антикор завершил расследование в отношении Марата Бекетаева (возглавлял Минюст с 2016 по 2022 год, а с января по декабрь 2022 года был советником премьер-министра), которого подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (свыше одного миллиарда тенге или $1,8 млн), мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В октябре 2023 года Марат Бекетаев был задержан при попытке бежать из Казахстана.