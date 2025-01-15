Экс-министр юстиции Марат Бекетаев все-таки предстанет перед судом

В июле 2024 года Антикор завершил расследование в отношении Марата Бекетаева (возглавлял Минюст с 2016 по 2022 год, а с января по декабрь 2022 года был советником премьер-министра), которого подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (свыше одного миллиарда тенге или $1,8 млн), мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.