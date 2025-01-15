Экс-министр юстиции Марат Бекетаев все-таки предстанет перед судом

АСТАНА, 15 янв — Sputnik. На вопрос журналистов, на какой стадии находится дело экс-министра юстиции Марата Бекетаева, ответил на брифинге в парламенте первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов.
Журналисты поинтересовались, не затягивается ли следствие против бывшего министра искусственно.
Представитель Антикора пояснил, что в настоящее время идет ознакомление сторон (обвинения и защиты) с делом перед судебным процессом.
«Ничего не затянулось. Есть соответствующие сроки, судебно будут исследоваться все эти факты. Дело находится на стадии ознакомления», — сообщил Саркулов.
В июле 2024 года Антикор завершил расследование в отношении Марата Бекетаева (возглавлял Минюст с 2016 по 2022 год, а с января по декабрь 2022 года был советником премьер-министра), которого подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (свыше одного миллиарда тенге или $1,8 млн), мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
В октябре 2023 года Марат Бекетаев был задержан при попытке бежать из Казахстана.