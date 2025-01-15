В Челябинске водитель сшиб коляску с ребенком и умчался прочь

— Мы там только встали на дорогу, чтобы перейти, — рассказала челябинка в соцсети. — Если бы я была бы одна, вообще бы ничего не было, он бы просто проехал. Но коляска-то уже была на дороге, Ладно хоть, я успела ее повернуть.