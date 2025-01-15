В Челябинске водитель сшиб коляску с ребенком и умчался прочь

В челябинском микрорайоне Чурилово вечером 14 января машина сшибла коляску с маленьким ребенком.
Мать с коляской переходила улицу по зебре, а водитель даже не попытался их пропустить.
— Мы там только встали на дорогу, чтобы перейти, — рассказала челябинка в соцсети. — Если бы я была бы одна, вообще бы ничего не было, он бы просто проехал. Но коляска-то уже была на дороге, Ладно хоть, я успела ее повернуть.
Автомобиль все равно зацепил коляску. Ее вырвало у матери из рук и отбросило в сторону. К счастью, ребенок уцелел. Машина же уехала с места происшествия.
— Водитель впоследствии разыскан, сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа в рамках административного законодательства, — сообщили в ГАИ Челябинска.