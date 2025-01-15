Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске водитель сшиб коляску с ребенком и умчался прочь

В Челябинске разыскали водителя, наехавшего на детскую коляску.

Источник: Соцсети

В челябинском микрорайоне Чурилово вечером 14 января машина сшибла коляску с маленьким ребенком.

Мать с коляской переходила улицу по зебре, а водитель даже не попытался их пропустить.

— Мы там только встали на дорогу, чтобы перейти, — рассказала челябинка в соцсети. — Если бы я была бы одна, вообще бы ничего не было, он бы просто проехал. Но коляска-то уже была на дороге, Ладно хоть, я успела ее повернуть.

Автомобиль все равно зацепил коляску. Ее вырвало у матери из рук и отбросило в сторону. К счастью, ребенок уцелел. Машина же уехала с места происшествия.

— Водитель впоследствии разыскан, сотрудниками Госавтоинспекции проводится работа в рамках административного законодательства, — сообщили в ГАИ Челябинска.