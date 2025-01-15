Танки опрокинулись на трассе в Алматинской области (видео)

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 15 января 2025 года в 13.40 водитель трала марки «Цзефан», следуя по автодороге Алматы — Усть-Каменогорск в южном направлении, на 56-м километре при спуске с путепровода в районе поселка Заречный допустил выпадение из трала двух единиц военной техники МТ-ЛБ (многофункциональный тягач легкого бронирования).