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Танки опрокинулись на трассе в Алматинской области (видео)

На автодороге Алматы — Усть-Каменогорск в Алматинской области произошло ДТП с участием военной техники. Подробности озвучили в «КазАвтоЖоле», передает NUR.KZ.

Источник: Казавтожол

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 15 января 2025 года в 13.40 водитель трала марки «Цзефан», следуя по автодороге Алматы — Усть-Каменогорск в южном направлении, на 56-м километре при спуске с путепровода в районе поселка Заречный допустил выпадение из трала двух единиц военной техники МТ-ЛБ (многофункциональный тягач легкого бронирования).

В результате техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем Ssang Yong Actyon. Жертв и пострадавших нет. Видео с места происшествия появилось в Сети.