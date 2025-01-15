Когда подарки врачам и учителям в Казахстане могут считаться взяткой

«Например, вы посидели в кафе и оставили чаевые — это определённая благодарность. Здесь нет никаких вопросов, взамен же ничего не дают люди. А когда человек идёт к врачу, ему нужна какая-то операция, а врач ему говорит: “Вы в портале 25-е, перед вами ещё люди есть, но можно этот вопрос решить”, то здесь уже возникают вопросы», — сказал Саркулов.