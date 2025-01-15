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Когда подарки врачам и учителям в Казахстане могут считаться взяткой

Об этом рассказали в Антикоре.

Первый заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Улан Саркулов в куларах Мажилиса разъяснил, в каких случаях подарки врачам и учителям будут считаться взяткой, передает BaigeNews.kz.

Ранее в Мажилисе ободрили поправки в законопроект по противодействию коррупции, в рамках которых правоохранители смогут проводить специальные оперативные мероприятия для выявления фактов получения незаконного вознаграждения при наличии признаков вымогательства.

Комментируя вопрос о том, какое вознаграждение может считаться незаконным, Саркулов привел примеры.

«Например, вы посидели в кафе и оставили чаевые — это определённая благодарность. Здесь нет никаких вопросов, взамен же ничего не дают люди. А когда человек идёт к врачу, ему нужна какая-то операция, а врач ему говорит: “Вы в портале 25-е, перед вами ещё люди есть, но можно этот вопрос решить”, то здесь уже возникают вопросы», — сказал Саркулов.

Подарки стоимостью более двух МРП могут считаться взяткой. Представитель Антикора напомнил, что госслужащие должны сдавать подарки в специальный государственный фонд.