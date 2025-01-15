Суд заочно арестовал блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снег

Год назад, в январе 2024 года, Косенко опубликовал видео в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором бросает в сугроб двухмесячного сына во время отдыха в Куршевеле. По словам блогера, он хотел «снять самое популярное видео». Подписчики его раскритиковали.