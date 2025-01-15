На мужчину, протаранившего автомобили во Владивостоке, завели два дела

В Telegram-каналах ранее разошлись видео, на которых видно, как мужчина на внедорожнике въезжает по ступеням храма в его дверь, а после таранит машину полиции, далее делает круг по центральной площади города, врезается в стоящий на остановке автобус и уезжает по улице Светланской. На других кадрах видно, что этот же внедорожник стоит разбитым далее по улице Светланской у памятника Элеоноре Прей. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщили, что мужчина 1987 года рождения на Range Rover проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранил несколько автомобилей, пытался скрыться от сотрудников ГАИ, но был задержан.