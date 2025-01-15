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На Петропавловской ТЭЦ-2 произошла авария

Идут восстановительные работы.

Источник: Пресс-служба АО "Секказэнерго"

АСТАНА, 15 янв— Sputnik. На Петропавловской ТЭЦ-2 произошла авария.

Подробности сообщили в компании «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

«15 января в 6:32 ч. на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло локальное повреждение системы питательной воды в районе деаэратора, в штатном режиме сработала автоматика, вызвавшая отключение основного оборудования станции», — рассказали в компании.

Повреждение локализовано и сейчас идет восстановление системы.

«Собственные нужды и циркуляция теплоносителя, а потому и теплоснабжение города в целом не пострадали, но возможны кратковременные незначительные колебания параметров теплоносителя», — сообщили в «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Режим работы ТЭЦ обещают восстановить в 17:00 по времени Астаны.