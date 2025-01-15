АСТАНА, 15 янв— Sputnik. На Петропавловской ТЭЦ-2 произошла авария.
Подробности сообщили в компании «СЕВКАЗЭНЕРГО»:
«15 января в 6:32 ч. на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло локальное повреждение системы питательной воды в районе деаэратора, в штатном режиме сработала автоматика, вызвавшая отключение основного оборудования станции», — рассказали в компании.
Повреждение локализовано и сейчас идет восстановление системы.
«Собственные нужды и циркуляция теплоносителя, а потому и теплоснабжение города в целом не пострадали, но возможны кратковременные незначительные колебания параметров теплоносителя», — сообщили в «СЕВКАЗЭНЕРГО».
Режим работы ТЭЦ обещают восстановить в 17:00 по времени Астаны.