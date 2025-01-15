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Более 10 машин столкнулись на КАД

Сразу несколько ДТП произошло на трехкилометровом участке внутреннего кольца КАД.

Источник: прокуратура Ленобласти

Несколько аварий произошло ранним утром 15 января на внутреннем кольце КАД. На трехкилометровом участке в ДТП пострадали более 10 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

— По факту ДТП организована проверка. Прокурор Ломоносовского района Сергей Филичев координирует деятельность правоохранительных органов и иных служб, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что эти аварии не единственные, которые произошли сегодня утром на КАД. Еще три ДТП были на внутреннем кольце КАД КЗС на 136−137 километрах. Участниками происшествий стали девять автомобилей. Их разнесло по левой, правой и средней полосе. Из-за этого движение по петербургской дамбе было затруднено. Пробка достигала почти двух километров.

И в первом, и во втором случае информация о пострадавших не уточняется.