Более 10 машин столкнулись на КАД

Напомним, что эти аварии не единственные, которые произошли сегодня утром на КАД. Еще три ДТП были на внутреннем кольце КАД КЗС на 136−137 километрах. Участниками происшествий стали девять автомобилей. Их разнесло по левой, правой и средней полосе. Из-за этого движение по петербургской дамбе было затруднено. Пробка достигала почти двух километров.