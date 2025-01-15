Россиянин забрался в чужой дом и украл итальянский костюм, кусок сала и два телевизора

Согласно материалам дела, в мае 2023 года мужчина проник в чужой дом и украл оттуда более десятка вещей. Среди добычи вора оказались два телевизора, трое наручных часов, куски свинины и сала по полтора килограмма каждый, 12 килограммов мяса птицы, копилка с монетами номиналом десять рублей, мужской итальянский костюм из шерсти, крепкий алкоголь (виски, бренди, коньяк, водка) и другие предметы.