Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января

Сегодня вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт проинспектировали работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия. По словам министра, специалисты завершили строительство временной дороги к месту крушения и теперь приступают к завершающей стадии — обваловке корпуса. Этот процесс включает создание насыпи вокруг кормовой части судна, что поможет защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков. Откачка займет около двух недель, и работы планируется завершить до конца января.