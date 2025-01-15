В Ростове осудили начальника отдела азовского управления «Росморпорта»

По данным УФСБ, управленец сам оформлял выдачу путевых листов водителям, деньги при этом платили организации, которая должна была этим заниматься. Таким образом, государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей. Кроме того, из-за указанных махинаций создавались угрозы для безопасной работы транспортного комплекса.