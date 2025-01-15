В Ростове осудили начальника отдела азовского управления «Росморпорта»

В Ростовской области осудили начальника отдела транспорта азовского управления АЧБФ ФГУП «Росморпорт». Об этом 15 января рассказали в пресс-службе управления УФСБ России по региону.
— Приговор в виде 1 года и 6 месяцев условно вынесли в Ростове-на-Дону по статьям «Служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ), — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, решение суда уже вступило в силу.
По данным УФСБ, управленец сам оформлял выдачу путевых листов водителям, деньги при этом платили организации, которая должна была этим заниматься. Таким образом, государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей. Кроме того, из-за указанных махинаций создавались угрозы для безопасной работы транспортного комплекса.