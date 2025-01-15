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Мать, выбросившая новорожденного на помойку в Новосибирске, не смогла обжаловать приговор

В Новосибирском областном суде подтвердили приговор Железнодорожного районного суда в отношении 22-летней женщины.

Она пыталась убить собственного новорожденного ребенка.

Отмечается, что инцидент случился в ночь с 15 на 16 февраля прошлого года. Женщина, опасаясь осуждения родственников и не желая исполнять родительские обязанности, завернула младенца в простынь и выбросила его в мусорный контейнер.

При этом температура на улице в тот день составляла −25 градусов. Ребенка нашел случайный прохожий, который вызвал скорую помощь. Младенца доставили в медицинское учреждение. Там он получил всю необходимую помощь.

Суд первой инстанции признал сибирячку виновной в покушении на убийство, при этом апелляционная инстанция отклонила доводы защиты о ее невиновности.