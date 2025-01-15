Мать, выбросившая новорожденного на помойку в Новосибирске, не смогла обжаловать приговор

Она пыталась убить собственного новорожденного ребенка.
Отмечается, что инцидент случился в ночь с 15 на 16 февраля прошлого года. Женщина, опасаясь осуждения родственников и не желая исполнять родительские обязанности, завернула младенца в простынь и выбросила его в мусорный контейнер.
При этом температура на улице в тот день составляла −25 градусов. Ребенка нашел случайный прохожий, который вызвал скорую помощь. Младенца доставили в медицинское учреждение. Там он получил всю необходимую помощь.
Суд первой инстанции признал сибирячку виновной в покушении на убийство, при этом апелляционная инстанция отклонила доводы защиты о ее невиновности.