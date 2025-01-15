Летевший в Астану самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине

Согласно установленной процедуре, после приземления самолет встретили оперативные службы. «Борт благополучно совершил посадку в Екатеринбурге в 10:19 (8:19 мск) по местному времени. Выполнение рейса WZ 1097 организовано на резервном воздушном судне, вылет которого состоялся в 14:45 (12:45 мск) по местному времени. На время ожидания пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами», — добавили в авиакомпании.