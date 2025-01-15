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Летевший в Астану самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Екатеринбурга в Астану, вернулся в аэропорт Кольцово по технической причине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Источник: Аргументы и факты

«Воздушное судно, выполнявшее рейс WZ 1097 Екатеринбург — Астана, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. В целях обеспечения безопасности полетов и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт Кольцово», — говорится в сообщении.

Согласно установленной процедуре, после приземления самолет встретили оперативные службы. «Борт благополучно совершил посадку в Екатеринбурге в 10:19 (8:19 мск) по местному времени. Выполнение рейса WZ 1097 организовано на резервном воздушном судне, вылет которого состоялся в 14:45 (12:45 мск) по местному времени. На время ожидания пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами», — добавили в авиакомпании.