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Первая в 2025 году «королевская» двойня появилась в башкирском Мелеузе

В Башкирии родилась первая в 2025 году «королевская» двойня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии появилась первая в этом году «королевская» двойня — разнополые дети, которые родились у женщины в результате одной беременности. Малыши явились на свет у семейной пары Эдгара и Айсылу Юмаевых из Мелеуза.

Родители малышей решили назвать их Асланом и Лейлой. Новорожденные теперь младшенькие в семье: дома их ждал старший брат Рамазан, которому 2,5 года.

Как рассказал в своем телеграм-канале председатель госкомюстиции РБ Владимир Спеле, 14 января Аслан и Лейла получили свой первый в жизни документ — свидетельство о рождении.

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