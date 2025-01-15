Под Ивацевичами 20-летняя бесправница опрокинулась на Volkswagen

В Ивацевичском районе девушка-бесправница попала в жесткое ДТП на трассе, рассказал телеграмм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла ночью на трассе Р-44, направлением Гродно, Ружаны, Ивацевичи. Примерно в 01.20 часов на 147-м километре автодороги 20-летняя бесправница не учла погодные условия и, не справившись с управлением, отправила авто в кювет.
Съехав в правый по ходу движения кювет, легковушка опрокинулась. Водитель получила травмы и была госпитализирована. Ей грозит штраф от 5 до 20 базовых величин за управление авто без прав.
Тем временем очередь легковушек на выезд в Польшу из Беларуси превысила 1800 авто.