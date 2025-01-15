Минтранс раскрыл сроки откачки мазута с танкера «Волгонефть-239»

Президент Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой» и заявил, что для минимизации ущерба от крушения танкеров делается «пока явно недостаточно». Президент подчеркнул, что меры по сокращению последствий должны быть приняты до начала весенне-летнего сезона. В оперативном штабе Краснодарского края отмечали, что на очистку загрязненного мазутом песка на пляжах Анапы уйдет до двух месяцев.