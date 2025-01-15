Подозреваемого в экстремизме задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали подозреваемого в пропаганде экстремистского движения, запрещенного Верховным судом России. Эта информация поступила от пресс-службы донского главка МВД.
Задержание при поддержке Росгвардии провели по месту жительства 43-летнего мужчины. До этого правоохранители узнали, что он поддерживает взгляды запрещенного движения и, предположительно, планирует совершить преступление.
Во время обыска в квартире нашли два свертка с наркотиками весом в 2 и 2,18 грамма, а также пригодное для стрельбы огнестрельное оружие. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, ранее в Шахтах поймали работника магазина, похитившего из сейфа 83 тысячи рублей.