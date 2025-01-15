СМИ сообщили о стрельбе в школе в Рязани

«Нет, это неправда. Школа № 47 работает в штатном режиме. У нас все нормально», — сказал собеседник «Ъ».
Как пишет Я62, пострадал ребенок 2010 года рождения. Он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, сообщает издание со ссылкой на экстренные службы. Мальчика доставили в областную детскую больницу, его сопровождает мать. На место выехали следователи, пишет Я62. «Обстоятельства выясняются», — сообщили изданию в СКР.
«РЕН ТВ», со ссылкой на источник, сообщает, что пистолет — игрушечный. Выстрел, по данным телеканала, произошел случайно: ученика кто-то толкнул в момент, когда он рассматривал игрушку.