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СМИ сообщили о стрельбе в школе в Рязани

В школе 47 в Рязани произошла стрельба, сообщает Я62 со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным издания, один из учеников принес в школу травматическое оружие и выстрелил в голову другому ученику. Ъ в школе не подтвердили информацию о стрельбе.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, это неправда. Школа № 47 работает в штатном режиме. У нас все нормально», — сказал собеседник «Ъ».

Как пишет Я62, пострадал ребенок 2010 года рождения. Он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, сообщает издание со ссылкой на экстренные службы. Мальчика доставили в областную детскую больницу, его сопровождает мать. На место выехали следователи, пишет Я62. «Обстоятельства выясняются», — сообщили изданию в СКР.

«РЕН ТВ», со ссылкой на источник, сообщает, что пистолет — игрушечный. Выстрел, по данным телеканала, произошел случайно: ученика кто-то толкнул в момент, когда он рассматривал игрушку.

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