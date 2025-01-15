СМИ сообщили о стрельбе в школе в Рязани

В школе 47 в Рязани произошла стрельба, сообщает Я62 со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным издания, один из учеников принес в школу травматическое оружие и выстрелил в голову другому ученику. Ъ в школе не подтвердили информацию о стрельбе.