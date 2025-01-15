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Задержаны бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС задержаны по уголовному делу о превышении должностных полномочий при освоении средств, выделенных на реконструкцию, сообщило УФСБ по Смоленской области.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что оперативники УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской АЭС.

«С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить еще не выполненные работы. Мужчина согласился и поручил своим подчиненным подготовить необходимую исполнительную документацию», — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, стороны подписали акт о приемке работ, после чего на счета фирмы незаконно поступило более 3 миллионов рублей, причем эти работы так и не были произведены.

В отношении работников АЭС возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а руководитель строительной фирмы подозревается в пособничестве.

Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Это крупнейшее энергетическое предприятие Смоленской области, обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. АЭС является градообразующим предприятием Десногорска. Расположена в 150 километрах от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами, электрическая мощность каждого — 1000 МВт.

ФСБ