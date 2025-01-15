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Два беспилотника и радиостанцию изъяли лидские пограничники в Вороновском районе

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие Лидского погранотряда при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома 14 января в населенном пункте Ровбишки Вороновского района задержали местного жителя.

Источник: РИА "Новости"

При осмотре дома мужчины обнаружены ﻿два беспилотных летательных аппарата мультироторного типа кустарного производства, а также ﻿﻿аккумуляторные батареи и комплектующие к ним, радиостанция.

Все эти предметы изъяты и доставлены в Лидский пограничный отряд. Ведется дальнейшее разбирательство.

Пограничники напоминают, что с 1 апреля 2024 года вступил в силу указ Президента Республики Беларусь «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документом запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.

Незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе также являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП. Нарушителям грозит штраф до 50 базовых величин (1БВ — Br40).