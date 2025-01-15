Два беспилотника и радиостанцию изъяли лидские пограничники в Вороновском районе

Пограничники напоминают, что с 1 апреля 2024 года вступил в силу указ Президента Республики Беларусь «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документом запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.