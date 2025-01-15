Два беспилотника и радиостанцию изъяли лидские пограничники в Вороновском районе

При осмотре дома мужчины обнаружены два беспилотных летательных аппарата мультироторного типа кустарного производства, а также аккумуляторные батареи и комплектующие к ним, радиостанция.
Все эти предметы изъяты и доставлены в Лидский пограничный отряд. Ведется дальнейшее разбирательство.
Пограничники напоминают, что с 1 апреля 2024 года вступил в силу указ Президента Республики Беларусь «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документом запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.
Незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе также являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП. Нарушителям грозит штраф до 50 базовых величин (1БВ — Br40).