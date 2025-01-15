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В полицейском участке в Гонконге произошла стрельба

ПЕКИН, 15 янв — РИА Новости. Стрельба произошла в полицейском участке в Гонконге, подозреваемый задержан, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию.

Источник: © РИА Новости

«Полиция Гонконга 15 января сообщила, что во второй половине дня в полицейском участке Цим Ша Цуй в Гонконге произошла стрельба. Подозреваемый был задержан на месте происшествия, информации о пострадавших пока не поступало», — говорится в сообщении телевидения.

В то же время, газета South China Morning Post со ссылкой на источники пишет, что сотрудник полиции, который не находился в этот момент на дежурстве, попытался отобрать оружие у своего коллеги после того, как был задержан по подозрению в том, что он фотографировал женщину под юбкой. Как сообщает издание, в результате потасовки один человек получил ранения. При этом, по информации газеты, выстрелов не было.