В полицейском участке в Гонконге произошла стрельба

В то же время, газета South China Morning Post со ссылкой на источники пишет, что сотрудник полиции, который не находился в этот момент на дежурстве, попытался отобрать оружие у своего коллеги после того, как был задержан по подозрению в том, что он фотографировал женщину под юбкой. Как сообщает издание, в результате потасовки один человек получил ранения. При этом, по информации газеты, выстрелов не было.