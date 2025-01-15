В Самарской области 15 января произошел пожар в районной больнице

В Сергиевской районной больнице 15 января произошел пожар. Там загорелся гараж, сигнал о ЧП поступил в 12.10. На место происшествия выехали три пожарных расчета ПСЧ № 109 и № 176, а также пожарный расчет ООО «Промгазсервис» из Суходола.