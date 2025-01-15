В Самарской области 15 января произошел пожар в районной больнице

В Сергиевской районной больнице 15 января произошел пожар. Там загорелся гараж, сигнал о ЧП поступил в 12.10. На место происшествия выехали три пожарных расчета ПСЧ № 109 и № 176, а также пожарный расчет ООО «Промгазсервис» из Суходола.
— Гараж горел на площади 150 квадратных метров, — уточнили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
По данным прокуратуры Самарской области, в гараже были машины, которые выполняли технические функции. Скорых и машин реанимации там на тот момент не было.
В пожаре сгорели восемь машин, но обошлось без пострадавших. Огонь потушили в 13.00. В его причинах будут разбираться специалисты, а прокуратура проконтролирует ход доследственной проверки. Жители района получают медицинскую помощь в штатном режиме.