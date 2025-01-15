Оперштаб Кубани опроверг создание мазутного полигона в Анапе. Информацию распространяли в соцсетях.
В публикациях сообщалось, что в хуторе Воскресенском якобы выбрали три участка. На них запланировали создать мазутный полигон и предприятие по его переработке.
«Это еще одна попытка на фоне ликвидации ЧС сыграть на страхах жителей Анапы по теме экологического благополучия города-курорта», — сказали в краевом оперштабе.
Трем участкам в хуторе Воскресенском присваивается вид разрешенного использования «специальная деятельность». Но только для работы площадки временного хранения песка с мазутом.
«Задачи использования не меняются — это временное место хранения, организованное для того, чтобы как можно быстрее вывезти с пляжей загрязненный мазутом песок», — добавили в оперштабе региона.
Сроки использования площадки, как и прежде, установлены до 1 апреля 2025 года.