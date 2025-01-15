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Оперштаб Кубани опроверг создание мазутного полигона в Анапе

Информация о создании мазутного полигона в Анапе оказалась фейком.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Оперштаб Кубани опроверг создание мазутного полигона в Анапе. Информацию распространяли в соцсетях.

В публикациях сообщалось, что в хуторе Воскресенском якобы выбрали три участка. На них запланировали создать мазутный полигон и предприятие по его переработке.

«Это еще одна попытка на фоне ликвидации ЧС сыграть на страхах жителей Анапы по теме экологического благополучия города-курорта», — сказали в краевом оперштабе.

Трем участкам в хуторе Воскресенском присваивается вид разрешенного использования «специальная деятельность». Но только для работы площадки временного хранения песка с мазутом.

«Задачи использования не меняются — это временное место хранения, организованное для того, чтобы как можно быстрее вывезти с пляжей загрязненный мазутом песок», — добавили в оперштабе региона.

Сроки использования площадки, как и прежде, установлены до 1 апреля 2025 года.

экология